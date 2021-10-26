Tự tay hô biến những chiếc ốp điện thoại đơn giản thành một chiếc ốp cực 'xinh xẻo' theo cách riêng của bạn

Thay vì bỏ tiền ra mua những chiếc ốp đắt tiền, bạn có thể mua những chiếc ốp trong suốt và tự chế nó theo phong cách của riêng mình. Các cô nàng mê sự xinh xắn này thì hãy thử làm ngay một chiếc ốp điện thoại như này nhé.
Khéo Tay 14:45 26/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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