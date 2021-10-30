Trổ tài làm món 'thịt heo cốt lết chiên xù' giòn rụm ngay miếng cắn đầu tiên, khiến các bé yêu nhà bạn phải ăn hết cơm

Cốt lết heo là phần thịt dễ chế biến thành nhiều món ngon. Dưới đây là công thức tẩm bột chiên xù thịt heo cốt lết đơn giản cho người nội trợ tham khảo. Với món ăn này các bé yêu nhà bạn sẽ phải chết mê chết mệt không thôi.
Khéo Tay 07:00 30/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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