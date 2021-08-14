Thán phục kỹ năng tách vỏ dừa của người Thái Lan, dân mạng đồng thanh 'siêu thế'

Món dừa tươi lột sạch lớp vỏ bên ngoài, ướp đá lạnh là một trong những món ăn đường phố khá nổi tiếng và thu hút sự chú ý khách du lịch khi đến người Thái Lan. Tại đây, người bán hàng sẽ dùng những kỹ năng để tách vỏ quả dừa ra khỏi cơm, sao cho không làm nước trong quả dừa bị chảy ra ngoài.

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