Thạch rau câu cam sữa dễ làm, đẹp mắt bỏ vào tủ lạnh khoảng 30 phút là bạn đã có ngay món tráng miệng mát lạnh

Thạch rau câu cam sữa không đòi hỏi khéo tay, chỉ cần một vài nguyên liệu đơn giản cùng sự kiên nhẫn là bạn có thể hoàn thành món ăn thanh mát cho cả nhà thưởng thức. Sau bữa cơm bạn có thể dùng món ăn này để tráng miệng thì sẽ rất tuyệt vời.

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