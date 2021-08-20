Sự kết hợp hoàn hảo từ trứng và khoai tây tạo nên một món ăn có 1-0-2 khiến dân tình mê đắm đuối

Biến tấu nhanh gọn dưới đây thích hợp cho bạn và gia đình dùng trong bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối. Thời gian chế biến món ăn này chỉ mất khoảng 10-15 phút. Với hương vị có chút lạ miệng nhưng sẽ mang lại cho cảm giác thích thú với sự kết hợp từ hai nguyên liệu này.
Khéo Tay 10:10 20/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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