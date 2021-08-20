Nấu súp đậu non chỉ trong 10 phút, món ăn thanh đạm bổ sung chất xơ cho cơ thể khiến bạn không thể chối từ

Công thức đơn giản giúp người nội trợ có món súp rau củ cung cấp đủ dinh dưỡng cho gia đình mùa dịch chỉ với nguyên liệu là đậu non, rau cải, rong biển. Món ăn còn mang lại thanh đạm và bổ sung nhiều chất xơ cho cơ thể.

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