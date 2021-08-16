Mẹo cắt cam không phải ai cũng biết, cùng các loại trái cây khác vô cùng đơn giản

Những cách cắt gọt dưới đây giúp người mới vào bếp có thể dễ dàng xử lý nhiều loại trái cây như xoài, chanh leo, cam, quýt... Không những thế, những mẹo vặt này còn giúp cắt tự tin thể hiện tay nghề trước mặt người yêu hay gia đình mình khiến ai nấy cũng phải trầm trồ.
Khéo Tay 12:34 16/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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