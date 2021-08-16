Làm tôm sốt ớt kiểu Nhật tại nhà, giúp bữa ăn của gia đình bạn trở nên đặc biệt hơn

Ebi Chiri là món ăn truyền thống được yêu thích ở Nhật Bản. Nguyên liệu chính bao gồm tôm, ketchup hoặc tương ớt cùng nhiều loại gia vị khác. Đây chính là món tôm sốt ớt kiểu Nhật được nhiều người ở xứ Phù Tang yêu thích. Với những nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam thì bạn hoàn toàn có thể làm được món ăn này.

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