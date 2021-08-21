Làm thịt nướng BBQ bằng nồi chiên không dầu siêu ngon, không lo tăng cân mùa dịch

Với cách chế biến đơn giản cùng những nguyên liệu có sẵn trong bếp, bạn có thể chiêu đãi gia đình món thịt nướng BBQ kèm nước sốt đặc trưng của Hàn Quốc. Với công thức đơn giản cùng với đó là sử dụng nồi chiên không dầu giúp cho bạn cảm thấy không có quá nhiều dầu mỡ như khi nướng kiểu truyền thống.
Khéo Tay 12:30 21/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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