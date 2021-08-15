Làm ngay món ăn vặt snack caramel từ bánh tráng, sau khi cảm nhận thành quả quên luôn vị của các loại snack gói

Trong mùa dịch, hội yêu bếp nghĩ ra đủ món ăn chơi từ bánh tráng với công thức đơn giản, dễ làm. Bạn có thể làm snack caramel từ bánh tráng để lai rai tại nhà. Sau khi cảm nhận thành quả chắc chắn bạn sẽ không còn nhớ đến những gói snack đóng gói.

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