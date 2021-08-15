Làm ngày món ăn vặt gà rán bằng nồi chiên không dầu chiêu đãi cả gia đình, vừa ngon lại đảm bảo chất lượng

Gà rán là món ăn được cả người lớn lẫn trẻ nhỏ yêu thích nhờ kết cấu giòn rụm, hương vị đậm đà khi kết hợp với tương ớt hoặc sốt cà chua. Đây cũng được xem là món ăn vặt luôn xuất hiện thường xuyên trong những buổi hẹn hò của giới trẻ.

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