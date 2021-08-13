Làm ngay bánh tart trứng chiêu đãi gia đình ăn buổi xế chiều, đảm bảo vừa ngon vừa dễ làm "con thấy là thích, chồng thấy là ghiền"

Với hỗn hợp nhân kem tự làm cùng đế bánh bán sẵn, bạn có thể tự làm được chiếc bánh tart thơm ngon và có màu đẹp. Ngon như ở ngoài tiệm và chắc chắn sẽ đảm bảo vệ sinh an toàn cho gia đình bạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-ngay-banh-tart-trung-chieu-dai-gia-dinh-an-buoi-xe-chieu-dam-bao-vua-ngon-vua-de-lam-con-thay-la-thich-chong-thay-la-ghien-417910.html