Làm một bát canh giải rượu truyền thống đến từ xứ sở Kim Chi, mùi vị thơm đặc trưng kết hợp vị cay nồng của ớt

Haejangguk là món canh giải rượu phổ biến tại Hàn Quốc. Món ăn làm từ thịt heo hoặc bò kèm giá đỗ, cải thảo, hành lá... mang vị cay, thơm đặc trưng. Hầu như, mỗi khi say rượu họ đều dùng món canh này để giảm bớt cơn say.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-mot-bat-canh-giai-ruou-truyen-thong-den-tu-xu-so-kim-chi-mui-vi-thom-dac-trung-ket-hop-vi-cay-nong-cua-ot-422069.html