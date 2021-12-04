Làm kimpap cực ngon mà vô cùng đơn giản chỉ với 3 nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh dành cho người mê ăn đồ Hàn Quốc

Dù chỉ sử dụng những nguyên liệu đơn giản nhất như đậu, trứng, cơm... kết hợp lại với nhau, món kimbap bạn làm ra vẫn có hương vị đặc biệt thơm ngon. Các cô nàng mê tín đồ Hàn Quốc hãy nhanh tay thử ngay món này nhé.

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