Làm bánh trứng siêu đơn giản dành cho gia đình vào những bữa ăn sáng, vừa ngon miệng vừa đầy đủ chất dinh dưỡng cho một ngày mới

Chỉ với những nguyên liệu đơn giản như bột mì, sữa tươi, hành, ớt... bạn có thể làm được món bánh trứng thơm ngon cho cả gia đình. Phù hợp cho những bữa ăn sáng mà ai cũng muốn thử làm dành tặng gia đình.
Khéo Tay 06:35 14/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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