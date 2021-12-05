Lạ miệng với món 'phở xào gà' kiểu Thái Lan hòa quyện cùng các loại gia vị đặc biệt có '1-0-2'

Rad na là món phở xào nổi tiếng ở Thái Lan. Món ăn được yêu thích nhờ cách chế biến đơn giản cùng sự kết hợp hài hòa giữa thịt, rau cải và bánh phở. Với một công thức vô cùng lạ miệng sẽ mang đến cho bạn và gia đình một trải nghiệm vô cùng thú vị.

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