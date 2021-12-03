Học đầu bếp chuyên nghiệp làm 'thịt lợn hấp khoai tây' ngon như nhà hàng 5 sao, khiến cả nhà ai nấy đều tấm tắc khen ngon

Đầu bếp Roland người Singapore từng thành công khi thực hiện những món ăn độc đáo, một trong số đó là thịt lợn hấp khoai tây, món được ăn kèm với cơm hoặc cháo. Các cô nàng nội trợ hãy bỏ túi ngay món ăn bổ dưỡng này để có cơ hội chiêu đãi cả nhà mình nhé.

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