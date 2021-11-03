Học đầu bếp chế biến món cá hố xấu xí cực ngon cơm và chứa nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể

Tập trung chủ yếu ở miền Trung của Việt Nam, cá hố xấu xí nhưng lại chứa nhiều chất dinh dưỡng và được chế biến thành nhiều món ngon như cá kho tiêu, canh cá chua ngọt... Các chị mẹ hãy nhanh tay làm ngay món ăn ngon này để chiêu đãi cả gia đình mình nhé.
Khéo Tay 11:07 03/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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