Đặc sản 'trứng thế kỷ' lâu đời ở Trung Quốc được làm ra sao?, món ăn quen thuộc với người dân Việt

Món trứng thế kỷ là đặc sản trăm năm của người Trung Quốc. Theo cách làm truyền thống, trứng được ngâm trong hỗn hợp bùn và vôi sống, đến khi chín sẽ có màu đen, vỏ vàng. Có thể nhiều người cảm thấy xa lạ với món trứng này nhưng ở Việt Nam vẫn có rất nhiều người ăn loại trứng có tên bách thảo này.

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