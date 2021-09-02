Công thức làm chạo tôm bọc sả thơm phức, ngon hơn ngoài hàng tín đồ mê ăn vặt không thể bỏ qua

Trong ngày nghỉ lễ, bạn có thể dành thêm thời gian để trổ tài với món chạo tôm đơn giản dưới đây. Món ăn này chắc hẳn sẽ chinh phục khẩu vị của các thành viên trong gia đình. Ngon hơn khi bạn ăn kèm tương ớt và nhâm nhi một ly nước ngọt có ga thì sẽ rất tuyệt vời.

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