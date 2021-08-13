Công thức làm bánh Trung Thu nhân hoa quả tại nhà, chị em muốn tăng cân cũng không thể tăng được

Một mùa Trung Thu lại sắp đến và nỗi lo tăng cân cũng tăng lên khiến các chị em phụ nữ lại đau đầu. Khi muốn ăn bánh nhưng lại sợ tăng cân, tuy nhiên lo ngại tăng cân ngay sau mùa trăng rằm khiến bà nội trợ phải "tung chiêu". Video dưới đây hướng dẫn các chị em làm bánh nhưng không sợ tăng cân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-thuc-lam-banh-trung-thu-nhan-hoa-qua-tai-nha-chi-em-muon-tang-can-cung-khong-the-tang-duoc-417726.html