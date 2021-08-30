Cơm rang dễ làm dành cho người mới vào bếp, nguyên liệu đơn giản có sẵn trong tủ lạnh

Nếu chưa có kinh nghiệm bếp núc, bạn có thể thử làm món cơm rang sau. Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm trứng, thịt gà, cơm nguội và các loại gia vị đơn giản. Món ăn này dù là người chưa từng vào bếp cũng có thể làm đươc, bên cạnh đó giúp bữa ăn của bạn cũng trở nên gọn lẹ.

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