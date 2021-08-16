Cách làm thạch dưa hấu ngon, đẹp mắt làm món tráng miệng mang cảm giác mát lạnh cho ngày hè oi bức

Dưa hấu không chỉ để ăn như cách thông thường mà mọi người vẫn thường thưởng thức, nó còn có thể chế biến bằng nhiều cách khác nhau như: ép nước, làm thạch rau câu,... Thạch rau câu dưa hấu ngon, đẹp mắt là món tráng miệng mang cảm giác mát lạnh cho ngày hè oi bức.

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