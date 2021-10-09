Cách làm 'gà rang muối ớt' siêu ngon, mang hương vị thơm ngon từ sả, lá chanh và ớt tươi khiến các anh chồng phải nhâm nhi thêm vài cốc bia

Gà rang muối ớt được nhiều người ưa thích nhờ hương vị thơm từ sả, lá chanh và ớt tươi. Cách ướp gà sao cho đậm đà là bí quyết người nội trợ nên biết. Các chị em nội trợ nhanh tay học ngay món ăn này nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-lam-ga-rang-muoi-ot-sieu-ngon-mang-huong-vi-thom-ngon-tu-sa-la-chanh-va-ot-tuoi-khien-cac-anh-chong-phai-nham-nhi-them-vai-coc-bia-429723.html