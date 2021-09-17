Cách làm 'đậu hũ tẩm vừng' kết hợp cùng sốt teriyaki đậm đà, mang hương vị đặc trưng của xứ Phù Tang

Dưới đây là cách nhanh chóng giúp bạn biến đậu hũ thành món ăn ngon với lớp vừng giòn cùng sốt Teriyaki đậm đà. Mang hương vị từ xứ Phù Tang, hứa hẹn đây sẽ là món ăn giúp bạn thỏa mãn cơm thèm trong thời gian không được đi ăn ở các hàng quán Nhật Bản.
Khéo Tay 17:45 17/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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