Cách làm 'cơm cháy chiên' chà bông ớt tỏi giòn rụm từ cơm nguội, món ăn vặt không thể thiếu sau những ngày ở mãi trong nhà

Cơm cháy chiên mắm tỏi ớt là món ăn dễ gây nghiện nhờ kết cấu giòn rụm cùng hương vị đậm đà. Bạn có thể sử dụng gạo nếp hoặc cơm nguội để làm món này. Món ăn vặt này sẽ giúp bạn giảm cơn thèm sau những tháng ngày ở mãi trong nhà.
Khéo Tay 17:00 17/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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