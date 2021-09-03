Cách làm bánh waffle kiểu Bỉ giòn thơm kết hợp cùng một ly sữa tươi cho bữa sáng thêm phần dinh dưỡng

Waffle là một loại bánh có nguồn gốc từ Bỉ, được bày bán phổ biến trên đường phố nước này. Món ăn được yêu thích nhờ cách chế biến đơn giản cùng lớp vỏ giòn, bên trong thơm ngậy. Bạn có thể sử dụng món bánh này cho bữa sáng cũng với một ly sữa tươi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-lam-banh-waffle-kieu-bi-gion-thom-ket-hop-cung-mot-ly-sua-tuoi-cho-bua-sang-them-phan-dinh-duong-422139.html