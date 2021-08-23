Cách làm bánh mì trứng sandwich cực đơn giản lại còn đẹp mắt, tha hồ cho các nàng chụp hình sống ảo

Tamago sando là món bánh mì lát kẹp trứng được bày bán phổ biến trong các cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản. Nguyên liệu chính của món ăn gồm trứng, sandwich, mayonnaise... Không chỉ mang lại sự tiện lợi cho người làm mà còn rất đẹp mắt để bạn tha hồ chụp hình "sống ảo"

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