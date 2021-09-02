Bỏ túi cách làm thị xay bọc trứng lòng đào kiểu Anh, ăn một lần gây... 'nghiện'

Trứng Scotch là món ăn nhanh có lịch sử lâu đời tại Vương quốc Anh. Lớp thịt xay bên ngoài vàng giòn hấp dẫn và trứng lòng đào béo thơm bên trong khiến thực khách thích thú. Các chị em nội chợ bỏ ngay vào túi công thức nấu món ăn này để dành tặng cho gia đình vào những dịp rãnh rỗi.
Khéo Tay 09:06 02/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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