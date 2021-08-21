5 cách gói há cảo 'dễ như trở bàn tay', khiến ai nấy cũng phải trầm trồ và lác mát vì tài năng của bạn

Ngoài kiểu gói truyền thống, bạn có thể thay đổi hình dạng miếng há cảo thơm ngon bằng nhiều cách dưới đây, ví dụ như hình chiếc lá, nửa vầng trăng... Chỉ cần bạn có thể học được những cách gói này thì sẽ khiến gia đình bạn sẽ phải trầm trồ và khen ngợi.
Khéo Tay 12:30 21/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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