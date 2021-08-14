4 cách làm kem chuối vừa ngon vừa dễ làm, giúp bạn cảm thấy mát hơn trong những ngày hè oi mức

Ngày nghỉ lễ nếu không đi đâu, bạn có thể tự làm một trong 4 loại kem chuối dưới đây. Vị thơm ngon lại chỉ sử dụng nguyên liệu dễ tìm, món ăn thích hợp cho ngày hè nóng bức. Khiến các con bạn ai nấy cũng thích mê và đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm.
Khéo Tay 10:38 14/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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