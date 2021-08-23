10 phút xào các loại rau cải siêu ngon, mẹ đảm trổ tài ngay để chồng con cùng xuýt xoa

Chỉ với những nguyên liệu đơn giản như xì dầu, dầu hào... người nội trợ có thể tự tay chế biến được món rau cải xào hấp dẫn, chẳng hạn như cải chíp, cải bắp... Đây được xem là món rau dễ ăn và hầu hết tất cả người lớn hay trẻ nhỏ đều có thể ăn một cách ngon miệng.

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