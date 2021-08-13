Thanh niên thuê 500 anh em đi tỏ tình "người thương" ở ký túc xá bị gái xinh từ chối, sau đó có luôn màn "liên hoàn tỏ", biết được lý do ai nấy cũng "ngã ngửa"

Chàng trai chuẩn bị một buổi tỏ tình lãng mạn với người con gái anh ta yêu ở ký túc xá bị từ chối. Sau đó có luôn một màn liên hoàn tỏ tình, lý do khiến ai cũng bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nien-thue-500-anh-em-di-to-tinh-nguoi-thuong-o-ky-tuc-xa-bi-gai-xinh-tu-choi-sau-do-co-luon-man-lien-hoan-to-biet-duoc-ly-do-ai-nay-cung-nga-ngua-417794.html