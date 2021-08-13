Thanh niên ngồi câu cá 2 ngày không mắc câu con nào, "trai đẹp" xuất hiện cá liền cắn câu, dân tình đua nhau bình luận "khi cá cũng biết mê trai đẹp"

Anh chàng ngồi suốt hai ngày nhưng vẫn không câu được con cá nào, đến khi biết được lý do anh ta chỉ có nước khóc thét kêu trời. Xem xong ai nấy cũng "cười bò" về độ ngô nghê của chàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nien-ngoi-cau-ca-2-ngay-khong-mac-cau-con-nao-trai-dep-xuat-hien-ca-lien-can-cau-dan-tinh-dua-nhau-binh-luan-khi-ca-cung-biet-me-trai-dep-417788.html