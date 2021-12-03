'Quá tam ba bận' thanh niên bị nhóm người giả làm chủ cửa hàng lừa nhưng vẫn không chừa và kết cục khóc thét cho chàng trai trẻ ấy

Bây giờ 'một mét vuông chục kẻ ăn trộm' nên hãy luôn cẩn thận nhé, chứ đừng tin người quá để rồi nhận phải quả đắng. Thanh niên chỉ vì tin người mà thanh niên này đã mất tất cả khiến ai nấy cũng phải 'khóc' hộ cho anh chàng.
Hài Hước 19:03 03/12/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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