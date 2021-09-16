Ông chồng được một phen 'hồn vía lên mây' khi đưa vợ đi nhổ răng, đoạn clip đầy 'phong ba bão táp' khiến ai nấy không nhịn được cười

Chỉ là vợ đi nhổ răng thôi mà tình huống lại khiến cho ông chồng được một phen hồn vía lên mây. Sau khi xem xong video này nhiều cười đã có một tràng cười no vì ông chồng có pha xử lý quá lố.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-chong-duoc-mot-phen-hon-via-len-may-khi-dua-vo-di-nho-rang-doan-clip-day-phong-ba-bao-tap-khien-ai-nay-khong-nhin-duoc-cuoi-424709.html