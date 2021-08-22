Người phụ nữ có hành vi 'lạ lùng' trong lúc test nhanh Covid-19 khiến các nhân viên y tế được phen dở khóc dở cười

Có lẽ vì quá căng thẳng trong quá trình test nhanh Covid-19, người phụ nữ đã liên tục lặp lại những gì nhân viên y tế nói, còn bất chợt ngã ngửa ra phía sau khiến mọi người có mặt tại "hiện trường" cười không nhặt được mồm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-co-hanh-vi-la-lung-trong-luc-test-nhanh-covid-19-khien-cac-nhan-vien-y-te-duoc-phen-do-khoc-do-cuoi-419662.html