Muốn cơm dẻo canh ngọt nhưng 'tài năng' có hạn nên không ít lần những ông chồng vào bếp lại tạo nên những tình huống dở khóc dở cười như thế này!

Để đàn ông vào bếp có lẽ là một "tội ác". Nhiều người chồng dù rất muốn trổ tài nấu nướng nhưng lại chưa được "tổ nghề" bếp núc nâng đỡ nên đã xảy ra không ít pha dở khóc dở cười như trong đoạn video dưới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muon-com-deo-canh-ngot-nhung-tai-nang-co-han-nen-khong-it-lan-nhung-ong-chong-vao-bep-lai-tao-nen-nhung-tinh-huong-do-khoc-do-cuoi-nhu-the-nay-446818.html