Mải tám chuyện điện thoại, cô gái rơi xuống cống thoát nước trước ánh mắt ngỡ ngàng của người xung quanh

Sự việc xảy ra vào ngày 21/4, tại một con đường ở Patna, Bihar, Ấn Độ. Trong clip, một người phụ nữ có tên Seema Devi, 45 tuổi, đang đi bộ trên đường. Do vừa đi vừa nói chuyện điện thoại và không chú ý dưới chân nên đã rơi xuống một chiếc cống không có nắp ở ngay giữa đường.
Hài Hước 22:39 25/04/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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