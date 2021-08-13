Hot girl đi xem mắt tiện thể tuyển nhân viên về làm không công, nam nhân 'dại khờ' tức tối vì cả năm không được nắm tay người đẹp

Lợi dụng việc xem mắt với các chàng trai "quá thì" mà hot girl đã dễ dàng tuyển dụng thành công vô số nhân viên một cách miễn phí. Cái kết cho anh chàng vì nghe toàn lời đường mật của hot girl.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-girl-di-xem-mat-tien-the-tuyen-nhan-vien-ve-lam-khong-cong-nam-nhan-dai-kho-tuc-toi-vi-ca-nam-khong-duoc-nam-tay-nguoi-dep-417781.html