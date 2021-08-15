Gặp lại người yêu cũ cô gái hống hách lăng mạ anh chàng vì quá nghèo, chỉ sau 1 phút cô gái phải ngã ngửa khi biết sự thật

Các cô gái hãy sáng suốt khi đưa ra lựa chọn quan trọng nhất cuộc đời mình đừng để đến sau này lại hối hận không kịp. Cứ ngỡ người kia là kẻ đầu đường xó chợ nhưng kết quả lại là một ông chủ giàu có và cái kết đắng lòng.
Hài Hước 11:58 15/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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