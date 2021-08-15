Đỡ không nổi khi vượt ngục thành công thì người đàn ông nghe điểm danh lại xuất hiện báo cáo, cái kết khó đỡ khi tiềm thức hằn sâu

Cũng chỉ vì thói quen đã hằn sâu trong tiềm thức của mình mà đến lúc thành công rồi người đàn ông lại gặp phải cái kết oái oăm. Trở về lại nơi tăm tối nhưng lại quên thay bộ áo quần khiến ai cũng bất ngời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-khong-noi-khi-vuot-nguc-thanh-cong-thi-nguoi-dan-ong-nghe-diem-danh-lai-xuat-hien-bao-cao-cai-ket-kho-do-khi-tiem-thuc-han-sau-418197.html