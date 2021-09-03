'Cười sảng' với trò chơi lắc cầu giữ thăng bằng tránh rơi xuống sông, người xem đứng nhìn cũng phải cười no

Người chơi chật vật trụ lại trên cây cầu rung lắc dữ dội, cố đứng thăng bằng và lắc cầu gỗ sao cho đối thủ ngã xuống nước càng nhiều người càng tốt. Người xem đứng nhìn cũng phải cười no với những pha rớt xuống sông cực hài.

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