'Cười ra nước mắt' với hành động đưa cơm rồi vội vàng 'tháo chạy' của người mẹ khi con trai cách ly tại nhà vì trở về từ TP.HCM

Một đoạn clip ghi lại cảnh một người mẹ mang cơm ra cho con trai đang tự cách ly y tế ngoài vườn sau khi trở về TP.HCM. Hành động vội vã của bà khiến người xem thích thú. Ngoài ra, chủ nhân đoạn clip cũng chia sẻ anh cách ly tự nguyện, gia đình không ép buộc vì bố mẹ đã lớn tuổi và nhà lại có cháu nhỏ.
Hài Hước 10:52 11/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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