Cuộc sống vẫn đẹp biết mấy nếu biết tô điểm và cảm nhận, dù chân lấm tay bùn nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn ung dung hòa vào điệu nhảy yêu đời giữa cánh đồng bát ngát

Video cho thấy cặp vợ chồng nhảy vui nhộn ngoài đồng, họ thật là yêu đời biết bao. Cuộc sống là những chuỗi ngày bận rộn mưu sinh và lo toan nhưng hãy biến những âu lo ấy trở thành động lực và niềm vui cho lẽ sống.
Hài Hước 18:15 29/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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