Clip: Cười vỡ bụng khi chứng kiến cô gái trẻ khóc mếu máo vì món quà bạn trai tặng

Một cô gái ở Trung Quốc đã đăng tải lên mạng một đoạn video tự sướng có đề cập đến việc bạn trai đã tặng cô một món quà từ nhãn hiệu thời trang châu Âu Balenciaga, là một chiếc quần màu xanh lá cây phát quang. Khi kiểm tra kỹ hơn, chiếc quần được kết nối với giày cao gót có giá chào bán là 20.000 NDT (71,2 triệu đồng).
Hài Hước 06:19 09/01/2022

Daisy (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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