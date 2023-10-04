Cảnh tượng có 1-0-2 khiến người xem bàng hoàng, ngơ ngác và bật ngửa khi thấy con chuột người đầy xà phòng đang đứng thẳng hai chân rồi kì cọ khắp cơ thể vô cùng thuần thục

Người đàn ông ghi lại video đã vô cùng sửng sốt khi chứng kiến cảnh một con chuột người dính đầy xà phòng đang đứng trong bồn tắm và có hành động y hệt con người. Con chuột đứng thẳng bằng hai chân sau và dùng hai chân trước để kỳ cọ cơ thể.

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