"Bảo vệ của năm", ngủ quên nên xin luôn nghỉ việc, khiến cả công ty đứng ngoài cửa cả ngày, màn đối đáp với chủ tịch "bá đạo" khiến ai cũng "cười bò"

Anh chàng bảo vệ mê ngủ quyết định xin nghỉ việc không làm nữa khiến cho cả công ty phải đứng ngoài cửa cả ngày chỉ vì không có chìa khóa để vào. Những tình huống dở khóc dở cười cũng xảy ra sau đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-ve-cua-nam-ngu-quen-nen-xin-luon-nghi-viec-khien-ca-cong-ty-dung-ngoai-cua-ca-ngay-man-doi-dap-voi-chu-tich-ba-dao-khien-ai-cung-cuoi-bo-417727.html