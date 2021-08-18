Anh chiến sĩ công an bật khóc nức nở khi tiêm vắc xin và sự thật về nỗi ám ảnh cách đây nhiều năm

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 17/8/2021, một anh công anh đã tỏ ra rất sợ hãi và bật khóc khi tiêm vắc xin. Anh cho biết mình mắc hội chứng sợ kim tiêm từ năm 12 tuổi. Khi còn nhỏ, do nhiều lần đi tiêm bị vỡ ven nên anh ám ảnh đến mãi bây giờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-chien-si-cong-an-bat-khoc-nuc-no-khi-tiem-vac-xin-va-su-that-ve-noi-am-anh-cach-day-nhieu-nam-418811.html