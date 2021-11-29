Ăn quả thanh long theo cách chẳng giống ai, cô gái người nước ngoài bị dân mạng lên án dữ dội

Ai cũng biết, để ăn thanh long thì chúng ta phải bóc phần vỏ ra. Ấy thế nhưng cô gái này lại cứ thế hồn nhiên cắn cả vỏ rồi nhai. Ban đầu, khi ăn lớp vỏ, gương mặt cô tỏ ra không vui cho lắm, có vẻ do hương vị khó chịu. Càng ăn đến phần ruột thì biểu cảm càng thích thú, tất nhiên rồi vì đây mới là phần ngon của quả thanh long.
Hài Hước 21:23 29/11/2021

Khánh Như (Tổng hợp) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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